Известный ресторатор, шоумен Эктор Хименес-Браво заинтриговал украинцев кадрами со съемок нового сезона популярного кулинарного шоу «Мастер Шеф».

Как пишет Politeka.net, шоумен и судья «Мастершеф» поделился новым видео на своей странице в Инстаграм.

Как стало известно, уже стартовали съемки нового сезона проекта «Мастер Шеф», в котором кулинары разного профессионального уровня соревнуются между собой в своем мастерстве.

На видео Эктор показал нарезку кадров со съемочной площадки. Шоумен не стал демонстрировать слишком многого: в ролике можно увидеть только как он с двумя другими судьями – Владимиром Ярославским и Ольгой Мартыновской – рассказывают что-то перед камерами и съемочной группой.

Судьи пробовали некое блюдо, улыбались и что-то обсуждали. При этом Эктор активно жестикулировал со свойственной ему эмоциональностью.

Поклонники «Мастершеф» не сдержали радости после таких кадров.

«Надеюсь сезон профессионалов», «Класс уже жду с нетерпением», «Классный сезон был мастер шеф подростки, только один, я бы ещё посмотрела», «Звезды кто????? Было бы классно из старых сезонов любимых участников, а не типа селебрити», «Мне так нравится ваш судейский состав супер команда профессионалов», «Ольга всегда так смотрит на еду когда Эктор пробует, как будто она кушать хочет», - пишут люди.

Напомним, Хименес-Браво из "Мастер Шеф" на отдыхе с мамой признался, что влюблен.

Как сообщала Politeka, Эктор Хименес-Браво объявил о начале нового этапа в своей жизни.

Также Politeka писала, Эктор Хименес-Браво впервые вывел в свет свою главную женщину.