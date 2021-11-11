Известный ресторатор, шоумен и судья программы "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво показал, как расслабляется после занятий спортом, засветив своего родного человека.

Ресторатор уже много лет строит карьеру в Украине, но также не забывает о путешествиях и отдыхе, передает Politeka.net. Например, недавно ресторатор в компании друзей и возлюбленной побывал на Мальдивах.

А в своих новых сторис судья шоу рассказал, что занимался спортом, и после этого решил поплавать в бассейне. Вместе с Эктором была его мама, и, вероятно, любимая женщина.

"Как хорошо, что после спорта есть бассейн. Как хорошо, когда у тебя есть любовь", - поделился Эктор, подняв палец.

"День предстоит насыщенный, нужно быть готовым на 100%", - написал ресторатор.

Позже шоумен подплыл к матери.

"И с нами сегодня мама", - поделился Эктор.

Отметим, Эктор Хименес-Браво не особо распространяется о своей личной жизни. Сейчас ресторатор скрывает, кто его возлюбленная, постоянно говоря о ней намеками.

В одном из недавних постов судья "Мастер Шеф" внезапно задался вопросом возможна ли дружба между мужчиной и женщиной.

Как он сам отметил, все его отношения начинались с крепкой дружбы, но потом плавно перетекали в роман.

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