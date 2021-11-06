"Супер, что может быть лучше"

Известный шеф-повар, судья кулинарного шоу "МастерШеф" Эктор Хименес-Браво произвел фурор свежими кадрами, на которых предстал с любимым человеком.

Так, 49-летний кулинар привез в Украину особенную женщину - свою маму. Эктор родом из Колумбии, но живет сразу в нескольких странах: год назад он получил украинское гражданство, также много времени проводит в Канаде, где у него уютный коттедж посреди леса.

В своем новом посте в Инстаграм судья "МастерШеф" Хименес-Браво анонсировал необычный день, передает Politeka.net (чтобы посмотреть видео, проскролльте вниз). В частности, начал он его не с привычного "доброе утро, завтрака и кофе", а с анализов крови.

Эктор признался, что проводит подобный чек-ап организма ежемесячно, потому что для него очень важно его здоровье.

Далее в списке у шеф-повара шопинг с мамой. На некоторых кадрах кулинар засветил милую пожилую женщину, с лица которой не сходила улыбка.

Пользователи расплылись в комплиментах в комментариях:

"Классно! Вы молодец! Берегите Маму, она вас любит безгранично❤️"

"Сын маминой подруги😉"

"Ваша мамочка такая красавица!!! Здоровья вам и всех благ!!❤️"

"Маме нравится в Украине?"

"Какая же у Вас Мама обаятельная, мудрая и очень красивая женщина💐"

"Супер, мамулька рядом, что может быть лучше😍"

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