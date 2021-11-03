Известный кулинар и судья шоу "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво рассказал, как оказался на волоске от смерти.

Как сообщает Politeka.net, об этом ресторатор написал на своей странице в Инстаграм.

Эктор отметил, что однажды его жизнь спас его лавный жизненный принцип - пунктуальность.

«Я вызвал такси, потому что ждать ещё 13 минут я не мог. Следующие 30 секунд прошли очень сумбурно: подъезжает машина, я сажусь на заднее сидение, мысленно молю водителя ехать быстрее, и в какой-то момент чувствую спиной, как ударная волна отбрасывать меня на сидение впереди. Как только мы отъехать на несколько метров — остановка, на которой я стоял, взорвался», - поделился ресторатор.

Хименес-Браво отметил, что до сих пор не может забыть ту ситуацию.

«И, к сожалению, взрывы был абсолютно нормальный в то время.. Но ты чувствуешь всю горечь беды тогда, когда она затрагивать тебя. И не можешь забыть», - признался судья Мастер-Шеф.

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