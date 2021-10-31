Эктор Хименес-Браво популярный ресторатор и неизменный судья шоу «Мастер Шеф», предстал в экстравагантном костюме и рассказал, на кого должны равняться украинцы.

Как пишет Politeka.net, новый пост Хименес-Браво опубликовал на своей странице в Instagram.

"Крутой Хэллоуин - когда все переодеваются, выходят на улицы, ходят друг к другу в гости, собираются на вечеринки, переживают, как выглядят их дома, готовятся за месяц!"- отметил он.

По словам Эктора, именно так происходит в Колумбии и Канаде.

"Кто-то традиционно украшать сеном, паутина, цветы, тыкву, игрушки... а кто-то сииильно заморачивается и делает электронные ходячие скелеты, разные страшные чучела, звуковые и световые сигналы, разные дорогие решения!",- рассказал ресторатор о подготовке к празднику в Канаде.

В Колумбии же большее внимание уделяют подбору костюма.

"На улице в это время миллионы разный костюм, макияж, бодиарт, все очень ярко и страшно! Это настоящая традиция и увлекательный процесс — выбирать свой образ, делать его правдоподобно)», - рассказал Эктор.

"Украина пока развивается в это направление и, надеюсь, этот праздник будет еще ярче праздноваться украинцами», - подытожил он.

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