Украино-канадский ресторатор с колумбийскими корнями Эктор Хименес-Браво, который является главным судьей кулинарного шоу "Мастер Шеф", показал, как проводит время на Мальдивах.
Как пишет Politeka.net, Эктор Хименес-Браво является популярным отечественным телеведущим, который снимается в проекте "Мастер Шеф". Звезда сейчас отдыхает на Мальдивах. На новых сторис в Инстаграм Хименес-Браво показал, как проводит время на элитном курорте.
Эктор показал, как катается на яхте. После этого Хименес-Браво пересел на велосипед. Звезда в футболке и шортах проехал по островной дорожке.
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"На Мальдивах есть много вариантов, как провести время", - написал Хименес-Браво.
На еще одном сторис Эктор прыгал в бассейн бомбочкой.
"Можно не выходя из дома отдохнуть у бассейна"
А на еще одном сторис Хименес-Браво засветил ноги своей спутницы.
"Только на яхте мы проведем вечер сегодня, в спа идем завтра, а дайвинг в всреду".
"Это идеальный отдых для двоих", - написал Хименес-Браво, подвердив, что он отдыхает не один.
Стоит отметить, что Эктор недавно разоткровенничался о своем возможном учавствии в проекте "Холостяк".
"Мне нравится на проекте, что девушки показывают себя сразу во многих ситуациях, что вы узнаете друг друга в ускоренном режиме", - рассказал Химес-Браво.
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