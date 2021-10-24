Телеведущий и ресторатор Эктор Хименес-Браво, звезда "Мастер Шеф", решил устроить соревнования блюд, в котором отдавал предпочтение лучшему

Как пишет Politeka.net, Эктор Хименес-Браво является успешным украинским и канадским ресторатором, а также судьей кулинарного шоу "Мастер Шеф". Звезда также активно ведет странички в социальных сетях, где подогревает интерес к своей персоне.

На новом видео Эктор рассказал, какое блюдо предпочитает из предложенных вариантов. Между холодцом и салом Хименес-Браво выбрал сало. После этого отдал предпочтение пельменям, которые соревновались с салом. А хачапури выиграли у пельменей, селедки, гуляшу, копченому лососю и хамону. В итоге Эктору предложили выбрать между шаурмой и хачапури и телеведущий выбрал шаурму, которая оказалась победителем.

"Шаурма, самый лучший в мире еда", - звучала на фоне песня.

"А какое блюдо выбрал бы ты?", - написал Хименес-Браво.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Он такой классный", "Я тоже самое выбрала", "о, шарит, у меня тоже такие ответы", "Шаурма или же курица в лаваше", "Я хоть и девочка, но обожаю шаурму", "Шавуха топ. Пельмени тоже топ".

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