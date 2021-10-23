Ресторатор и телезвезда Эктор Хименес-Браво, судья "Мастер Шеф", показал, как продуктивно проводит время на курорте.
Как пишет Politeka.net, Эктор-Хименес Браво является популярным отечественным ресторатором, а также судьей шоу "Мастер Шеф". Звезда активно ведет страничку в Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.
На видео Эктор был в шортах и футболке. Хименес-Браво показал, как тренировался у берега моря. Звезда тягал гантели, приседал с весом, тянул канал и делал много других упражнений, записав все на видео. Также Эктор показал океан, у которого отдыхает на Мальдивах.
Фанаты поставили более 2 тысяч лайков и написали комментарии:
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"Молодец", "Поздно", "Умница, так держать", "Зато один, бабы нет", "Красава", "Повезите меня на Мальдивы", "Вид шикарный для отдыха и занятия спортом в таких условиях", "Вы молодец !!! Чтобы что-то иметь, нужно работать))) А есть люди, которые просто завидуют, сидя на диване".
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