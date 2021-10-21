В новом выпуске кулинарного шоу «Мастер Шеф-11» произойдет неожиданный сюжетный поворот, который удивит, как участников, так и зрителей
В анонсе нового выпуска отмечается, что такое произойдет впервые. (Чтобы посмотреть видео - проскролльте вниз).
«Вы будете шокированы», - предупредил судья проекта Эктор Хименес-Браво участников.
Оказалось, что каждая команда «откроет» по два ресторана. А судьи (помиммо Хименес Браво это Ольга Мартыновская и Владимир Ярославский) будут изображать посетителей, к тому же, очень капризных. А участникам нужно будет им угодить.
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Судьи то и дело кривятся и возмущаются.
«Невкусно, некрасиво», - оценила поданное ей блюдо Ольга Мартыновская.
Тем не менее зрителям, похоже такой ход сценаристов понравился.
"Очень нравится этот сезон. После последних, думала, не буду больше смотреть, но ... порадовали", - прокомментировали анонс в Сети.
Однако, некоторым зрителмя показалось,то в анонсе показывают лишнее.
"И зачем показывать кто в черных будет?!", "Да уж, эти спойлерные анонсы шибко раздражают из-за этого"
Напомним, у Хименеса-Браво на кухне наконец появилась очаровательная напарница: "Только посмотрите..."
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