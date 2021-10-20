На телеканале СТБ произошли изменения, популярное кулинарное шоу "Мастер Шеф" теперь транслируется на экраны после "Україна має талант" в 22:00.

Как передает Politeka.net, недавно на телеэкранах вышел новый 11-ый сезон кулинарного шоу "Мастер Шеф". Судьями шоу остались Эктор Хименес-Браво, Ольга Мартыновская и Владимир Ярославский.

Недавно стало известно, что из-за выхода нового сезона шоу "Україна має талант", кулинарное шоу "Мастер Шеф" теперь выходит на телеэкраны в 22:00, что огорчило зрителей.

"А уже с 23 октября новые эпизоды зрители смогут увидеть по обновленному графику - каждую субботу в 22:00, сразу после выпуска легендарного шоу «Украина имеет талант»", — рассказали на аккаунте шоу "МастерШеф".

Украинцы остались недовольны и высказали своё возмущение под одним из постов в Инстаграм: "Верните в прежнее время показа!!! Это же ужас так поздно показывать!"

"Убедительная просьба к продюсерам передачи и к каналу СТБ - верните прежнее время трансляции передачи "Мастер шеф"!!!!!😡Эта программа для людей, а людям неудобно пол ночи не спать, А пялиться в экран!!", "Верните время трансляции передачи "Мастер Шеф" на 19:00. А для передачи "Україна має талант" найдите другое удобное для всех время в эфире телеканала СТБ", "Верните время Мастер шефа, он намного популярнее…".

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