Известная телеведущая и кулинар Ольга Мартыновская поделилась в сети жарким пляжным фото и рассказала, что на отдыхе не нашла, где поесть.

Как сообщает Politeka.net, популярная телезвезда, судья шоу "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская, не только настоящий кулинарный профессионал, но и красотка модельной внешности. Недавно зона оправилась на отдых во Францию и поделилась в своем Instagram жарким пляжным кадром и своими впечатлениями.

На фотографии, которую Оля показала в сети, можно увидеть ее вид сзади. Она лежит на галечном пляже и подставляет солнцу упругий "орешек" в красном бикини. Правда, видно только "низ" купальника, и похоже, звезда загорает топлес.

В подписи к фотографии Мартыновская поделилась своими гастрономическими впечатлениями: "А знаете что, все на изумрудном побережье прекрасно, но есть одна вещь. Есть здесь негде. Я ездила в поисках заведений, смогу смело вам рекомендовать для посещения. Но полный zéro. Французы в курортных местах обленились страшно. Наши шефы реально догнали и перегнали в большинстве гастрономических случаев".

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Как сообщала Politeka, Судья "Мастер Шеф" Мартыновская отдалась в руки чужому мужчине: "Сергей знает, что со мной делать".

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