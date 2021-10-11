Известная телеведущая, судья шоу "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская пригласила поклонников на свой кулинарный курс по кондитерским изделиям.

Как сообщает Politeka.net, известная телеведущая и кулинар Ольга Мартыновская, которая является судьей шоу "Мастер Шеф", часто радует фолловеров яркими публикациями в своем Instagram. Так, в этот раз красотка поделилась очаровательным кадром, а в подписи к нему рассказала о своем кондитерском курсе, на котором хочет поделиться своими знаниями о приготовлении кондитерских изделий.

На фотографии Ольга запечатлена на свежем воздухе, перед камерой она появилась в тонком летнем платье, сквозь которое чуть просвечивается белье. Ее волосы собраны в небрежную прическу, а на лице легкий макияж. кто из поклонников отметил, что телезвезда стала слишком худая: "Может хватит худеть? Мне кажется вам не идёт. Это мое личное мнение, не судите строго. По еде вы богиня".

Сама же Мартыновская рассказала украинцам о своем курсе по кондитерских изделиях, который может пройти любой желающий. "Вчера я провела последний эфир бесплатного кондитерского курса. Благодарю вас за эти сладкие 3 дня, которые мы вместе наполнили вдохновением и мотивацией. Впереди нас ждет еще 2 невероятных месяца. Да-да, продажи на основной кондитерский курс официально открыты", - написала Ольга.

Напомним, Судьи шоу "Мастер Шеф" Ярославский и Мартыновская подогрели слухи о своем романе: "Лучшие моменты жизни".

Как сообщала Politeka, Мартыновская рассказала о своем «романе» с судьей "Мастер Шеф" и показала фото: "Всегда побеждает он".

Также Politeka писала, что Судья "Мастер Шеф" Мартыновская разоткровенничалась о своих достижениях, вспомнив молодость: "Я буду гордиться".