Известный ресторатор, шоумен и судья программы "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво сейчас находится в Канаде, где у него дом, родные и друзья.

Ресторатор впервые за долгое время решил приехать к себе домой в Канаду, сообщает Politeka.net. Практически каждый день ресторатор в своем Инстаграм показывает, как проводит время с друзьями и самыми родными людьми.

В новом сторис Эктор похвастался времяпрепровождением с женщиной и рассказал о важном событии в своей жизни. Как оказалось, в гости к Хименесу-Браво приехала его мама.

Это долгожданное событие для шоумена.

"Ко мне приехала мама!", - написал судья "Мастер Шеф", передавая через кадры свою радость: "Я очень счастлив".

Женщина махала в камеру, когда Эктор держал в руке какое-то блюдо.

"Доброе утро, Украина!", - поздоровалась мать Хименеса-Браво с подписчиками сына.

"Ура! Мама проснулась и самые первые слова на украинском языке - доброго утра. А я готовлю наш национальный колумбийский завтрак. Я счастлив!", - поделился Эктор, который не видел маму почти год.

Позже ресторатор рассказал, что на завтрак он приготовил арепу - это лепешки из кукурузной муки.

Отметим, Эктор Хименес-Браво с 2009 года живет в Украине, где успешно строит бизнес, а также стал настоящим звездой ТВ.

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