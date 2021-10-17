Известный ресторатор, шоумен и судья программы "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво показал кадры с необычной вечеринки в собственном ресторане.

Как сообщает Politeka.net, популярный ресторатор и судья кулинарного шоу "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво поделился в Instagram кадрами с мероприятия, которое организовал для шестерки женщин в своем ресторане.

На кадрах, которые показал Эктор, его самого можно увидеть в компании шестерых девушек-блогеров, все нарядные и при полном параде. Оказалось, что шоумен организовал для этих красоток целую вечеринку и сам готовил блюда для угощения.

На снимках Хименес-Браво выглядит абсолютно счастливым, об этом он также рассказал в подписи к публикации, отмечая что получил неимоверные эмоции. "Я и шесть прекрасный дам! Вчера прошёл бранч в моем ресторане, куда я пригласил моих друзей, неземных девушек-блогеров! Узнаёте их? Лупита узнала всех. Мне было приятно приготовить для них сюрприз, лично я очень хорошо провёл время, рад, что девушки доверились мне и моему вкусу!", - поделился ресторатор своими впечатлениями.

Напомним, Хименес-Браво из "Мастер Шеф" признался, кто из девушек ему нравится: "Боже, кто все эти девицы".

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