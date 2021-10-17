Украинский ресторатор боливийского происхождения Эктор Хименес-Браво, судья "Мастер Шеф", показал, как выбирает среди девушек.

Как пишет Politeka.net, Эктор-Хименес Браво является успешным телеведущим в Украине, судит шоу "Мастер Шеф", а также владеет ресторанами. Эктор признавался, что обожает украинок ки хотел бы себе супругу из Украины. Не забывает Хименес-Браво и о социальных сетях, где делится с фанатами самым интересным.

На новом видео Эктор стоял перед камерой, пока ему задавали вопросы, предлагая выбрать между двумя девушками. Между Валей Карнавал и Юлией Гаврилиной Хименес-Браво выбрал Юлию. А вот между Гаврилиной и Аней Покров Эктор уже выбрал Аню. Между Аней Покров и Диной телеведущий снова выбрал Аню. Но Карине Карамбейби Аня таки проиграла. А Карина проиграла девушке под псевдонимом Дошик.

"Отметь любимого тиктокера в комментариях, и он тебе обязательно ответит!", - написал Эктор.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Кто они все", "Карина и Дошик, Дошик? Я бы сразу выбрала Карину", "Эктор, идите снимать новую серию, я уже жду", "Повар выбрал Дошик", "О, Боже, кто все эти девицы".

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