Известный ресторатор и судья «Мастер Шеф» Эктор Хименес-Браво рассказал, какая проблема в Украине заставляет его скучать по Канаде, откуда он только недавно вернулся.

Как пишет Politeka.net, шоумен поделился в своем Инстаграм новыми кадрами из жизни, на которых рассказал об актуальной проблеме. Как известно, совсем недавно колумбиец Эктор вернулся в Украину из Канады, которую он считает своим вторым домом. Хименес-Браво признался, что очень любит и Киев, однако в городе есть существенная проблема.

Так, новые сториз Хименес-Браво снял за рулем своего электрокара.

«Я, честно, скучаю за Канадой, потому что там нет пробок. Здесь очень много. Наш мэр, Кличко, пожалуйста, что ты делаешь с нашим городом? Очень красивый город, но пробки это ужас», - эмоционально высказался Эктор.

Судя по всему, эта проблема действительно волнует ресторатора. Он подчеркнул, что ее надо решить.

На следующих кадрах он продемонстрировал свой роскошный красный автомобиль. Глядя на него становится понятно, почему Эктор не хочет, чтобы такой красавец простаивал в пробке.

Напомним, Хименес-Браво преподал "необразованным" участникам "Мастер Шеф" урок на украинском.

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