В седьмом выпуске "МастерШеф 11" участникам пришлось соревноваться не только в своих кулинарных талантах, но и интеллекте.

Так, одним из заданий последнего эфира было угадать рецепт по строчкам из украинской поэзии. Участники разделились на две команды, но увидеть и попробовать блюдо, которое им предстояло повторить, могли только капитан и его помощник. Они должны были описать своим коллегам необходимые ингредиенты и процессы приготовления с помощью стихотворений.

В ходе игры выяснилось, что капитан "красных" Диана жульничала, и добавила в строчки к стихам необходимые ей слова. На официальной страничке "МастерШеф" в Инстаграм опубликовали фрагмент, как ее отчитывал судья Эктор Хименес-Браво, передает Politeka.net (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).

"Диана почувствовала себя поэтессой и переписала стихотворение, добавив туда курей. Мы неприятно удивлены этим проступком, это было отвратительное решение. И мы решили проверить все стихотворения, отправленные Дианой, так как она утратила доверие. И мы выяснили, что грибы тоже появились из-под пера нашей кулинарной поэтессы", - строго заявил Эктор и вручил участнице черный фартук.

Украинцы с энтузиазмом обсуждают скандал на "МастерШеф":

"Её надо было сразу отправить, а не надевать ещё чёрный фартук! 👎"

"Эмоции вызывает, в первую очередь, сам конкурс. Какой в нем смысл? Какой опыт повару может дать попытка передать рецепт стихами?.."

"Ну и что такого?😢 Диана лучшая из лучших!!"

"На самом деле очень трудный конкурс. Не для аматоров точно!!!"

"Ну прямо очень неприятно на это смотреть. И не только речь идёт про обман Дианы, но и Светланы"

"Какие эмоции может вызвать нечестная игра? Конечно возмущение. Проигрывать и выигрывать нужно достойно"

"Господи, 2 слова исправила и уже всё, преступление прям😂. Это ж не значит что она все выдумала сама!"

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