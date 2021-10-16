Известный ресторатор и судья «Мастер Шеф» Эктор Хименес-Браво удивил признанием о проблемах с питанием, которые серьезно испортили его здоровье.

Как пишет Politeka.net, шоумен колумбийского происхождения в новом посте на своей странице в Инстаграм рассказал о том, что до недавнего времени не любил есть. Эктор пояснил, что эта проблема у него из детства.

По словам Хименес-Браво, его мать вычитала в журналах о пользе рыбьего жира. Однако, так как у их семьи не было денег на его покупку в капсулах, она сама начала варить густой бульон из рыбьих голов и делать из него суп на завтрак детям.

Эктор признался, что ненавидел этот суп, и каждое утро его тошнило из-за этого блюда. С тех пор шеф-повар не любит любую очень жирную и насыщенную еду.

Кроме того, до последнего времени ресторатор отказывался завтракать по утрам, выпивая только кофе. Такая привычка привела к плачевным результатам.

«К чему это привело вы уже знать: плохое самочувствие, тревожный сон, плохой кожа, лишний вес, доктор поставил мне диагноз — ожирение и расстройство пищевого поведения…Все это, потому что я неправильно питался. Я полюбил спорт, завтрак и правильное питание, потому что завтра мог случиться инсульт. Очень жалею, что не любил этого раньше», - написал Хименес-Браво.

Он призвал поклонников не повторять своих ошибок и питаться правильно.

Напомним, Хименес-Браво за рулем своего роскошного электрокара взвыл о проблеме в Украине.

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