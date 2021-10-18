На победительницу "МастерШеф" Ольгу Мартыновскую, которая позднее стала судьей этого проекта, неожиданно снизошло озарение во Франции.

32-летняя шеф-повар скрывает свою личную жизнь. Известно, что она была замужем, но сейчас одна воспитывает маленькую дочь. В Сети ходят слухи о романе Мартыновской с коллегой по "МастерШеф", при этом публика теряется в догадках, с кем же именно - Эктором Хименес-Браво или Владимиром Ярославским. Ольга с иронией комментирует слухи, не подтверждая, но и не опровергая их.

В своем новом посте в Инстаграм судья "МастерШеф" поделилась кадрами из путешествия по Франции, передает Politeka.net.

"Я остановилась в живописном аутентичном отельчике в Провансе. Номер Gourmande (гурман, с фр., ред.) - так символично. И не потому, что я работаю над кондитерским курсом. А потому, что я гурман по жизни и к жизни. Так люблю! Я голодная к жизни, всегда есть аппетит к ней. Утром хозяйка гостиницы, садовник, официанточка, соседи и владелец спросили как мне спалось, как завтрак, не холодно, вкусно... Я соскучилась по этому", - поделилась Ольга.

Также Мартыновская рассказала, почему ей пришлось покраснеть от смущения: "А еще говорили, что я слишком красивая, чтобы быть одинокой и путешествовать в одиночестве. Я краснею от комплиментов".

Звезда "МастерШеф" призналась, что она больше не хочет одиночества.

Пользователи кинулись комментировать увиденное:

"Слава богу, наконец 💋💜🌼💞"

"Одиночество это хорошо,но не все время"

"Вы действительно очень хорошая. Самодостаточная девушка! 👏❤️"

Напомним, Мартыновская рассказала о своем «романе» с судьей "Мастер Шеф" и показала фото: "Всегда побеждает он"

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