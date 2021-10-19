В сети начали бурно обсуждать вылет двоих участников из "Мастер Шеф", зрители недовольны, что шоу покинула их любимица.

Как сообщает Politeka.net, на странице шоу "Мастер Шеф" в Instagram опубликовали сообщение об участниках, которые покинули кулинарное шоу. Ими оказались Андрей и Виталина, причем, парень ушел из проекта из-за проблем со здоровьем. А вот решением судей относительно девушки зрители недовольны.

"Спойлер. Узнай, кто покинул проект и пиши свои впечатления от выпуска здесь! Напоминаем, что Андрей покинул проект по состоянию здоровья", - говорится в публикации на странице проекте, где также опубликовали фото участников, которые ушли.

В комментариях к этому сообщению разгорелась бурная дискуссия, зрители недовольны, что шоу покинула Виталина: "В смысле? Я видела ее в пятерке! Совсем с ума сойти", "Извините, но это крайне нечестно! Дашу тянут из-за рейтингов, а уходят участники намного сильнее! Виталина очень рано ушла, это несправедливо!", "Жесть, сильные уходят, а слабые остаются", "Думала, что она победит. Очень жаль", "СТБ теряете хватку, всеми любимый "Мастер Шеф" становится не интересным", "Я просто в шоке, театр абсурда", "Для меня был шок! Как можно было выгнать Виталину? Она лучшая", "В смысле Виталину выгнали?", "Зато Дашу оставляете. Шок конечно. Виталину жалко, талантливая девочка", "Перестали смотреть МШ, клоунада полная! Испортили передачу!".

Напомним, Скандал на "Мастер Шеф", Хименес-Браво вывел участницу-плутовку на чистую воду: "Это было отвратительное решение".

Как сообщала Politeka, "Мастер Шеф" и "Україна має талант" не поделили время, что изменится для зрителей: "Ждите, рейтинги упадут".

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