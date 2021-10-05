Известного танцора и певца Амадора Лопеса выгнали из "Мастер Шеф" на 6-ом выпуске шоу.

Как передает Politeka.net, недавно начался новый 11-ый сезон шоу "МастерШеф". Его судьями являются Эктор Хименес-Браво, Ольга Мартыновская и Владимир Ярославский. В новом сезоне много ярких участников, однако своим появлением на шоу удивил Амадор Лопес, который ранее засветился во многих телевизионных проектах.

На этот раз на шоу "МастерШеф" выгнали еще одного участника. Им стал любимец проекта - Амадор Лопес (чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца страницы).

Со слезами на глазах шоумен прощается с участниками и с судьями шоу. Его речь растрогала всех участников.

"Я знал, что МастерШеф крутой проект, но настолько? Честно, тут такая крутая атмосфера, крутая команда, так всё слажено. Спасибо, что дали мне возможность. Спасибо вам большое, ребят. Я старался как мог, и не смотря ни на что, вы всегда идите вперед! Не забывайте, что вы люди и должны уважать друг друга! Я вас очень люблю и спасибо вам за прекрасное время, что мы провели вместе!", — растрогал речью Амадор Лопес.

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