Известная шеф-повар и судья кулинарного шоу "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская отправилась в Париж и показала, как отдыхает под солнцем в красном купальнике.

Ольга Мартыновская является известным шеф-поваром и судьей программы "МастерШеф" на телеканале "СТБ". Она прославилась благодаря своей победе на этом проекте в 3 сезоне. Сейчас Ольга является совладелицей ресторана "Les Foodies" в Париже. Девушка активно ведет социальные сети и делится с поклонниками моментами из жизни. Об этом сообщает Politeka.net.

Так, на этот раз шеф-повар поделилась новыми фото на своей странице в Инстаграм. На кадре Ольга Мартыновская распласталась под солнцем на одном пляжей около Парижа, Франция. Она показывает свою подтянутую фигуру в шикарном красном купальнике.

"Масло в круассане", - прокомментировала Мартыновская.

Также судья "Мастер Шеф" поделилась советом для тех, кто собирается посетить Париж.

"Кстати, если собираетесь во Францию - тут везде в заведениях просят сертификат вакцинации", - рассказала Ольга Мартыновская.

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