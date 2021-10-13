Талантливая шеф-повар и судья популярного шоу "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская рассказала, как приготовить традиционный салат "Селедка под шубой" по-новому.

Как пишет Politeka.net, карьера шеф-повара 32-летней Ольги Мартыновской началась после ее победы в третьем сезоне популярного шоу "Мастер Шеф". После победы в шоу она поехала на стажировку в Le Cordon Bleu, где была первой в рейтинге своего выпуска. Сейчас Мартыновская топовый шеф-повар в ресторане в Париже. Недавно Оля решила вернуться на "Мастер Шеф", однако на этот раз в роли судьи.

В своем Instagram Мартыновская часто делится не только личными фотографиями и видео, но и показывает поклонникам необычные способы приготовления обычных блюд. На этот раз Оля показала, как приготовить традиционный салат "Селедка под шубой" так, чтобы он выглядел изящно и презентабельно.

К тому же, Ольга отметила, что на самом деле это блюдо имеет шведские корни и датируется аж 1864 годом. Также Мартыновская рассказала интересные факты из истории создания салата.

"Советскую пропаганду опровергли, а теперь я научу вас готовить легендарный салат "Шуба" так, чтобы он выглядел изящно и презентабельно – как из шведского ресторана 😉 ", - написала Ольга.

Поклонники написала свои впечатления от рецепта Ольги Мартыновской.

"Оля, вас так приятно слушать, такая речь, тембр 😍😘😘 ", "мои боги!!! Это щедевр 👏👏👏 ", "Гениально", "Спасибо. Очень люблю этот салат 😍 ", "Пожалуйста, побольше такого контента, прям очень нравится 🔥🔥🔥 ", "Конечно готовим.. Но без икры.. 🙂 ", "Спасибо за идею подачи салата, один из моих любимых салатов детства 👏 ", "Боже, сто лет не ела шубу. Но ваш вариант это что-то невероятное. Прямо чувствую, что обязана повторить!",- написали в сети.

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