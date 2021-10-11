Відома телеведуча, суддя шоу "Майстер Шеф" Ольга Мартиновська запросила шанувальників на свій кулінарний курс з кондитерських виробів.

Як повідомляє Politeka.net, відома телеведуча і кулінар Ольга Мартиновська, яка є суддею шоу "Майстер Шеф", часто радує фоловерів яскравими публікаціями в своєму Instagram. Так, цього разу красуня поділилася чарівним кадром, а в підписі до нього розповіла про свій кондитерський курс, на якому хоче поділитися своїми знаннями про приготування кондитерських виробів.

На фотографії Ольга відображена на свіжому повітрі, перед камерою вона з'явилася в тонкому літньому платті, крізь яке трохи просвічується білизна. Її волосся зібране в недбалу зачіску, а на обличчі легкий макіяж. хто з шанувальників зазначив, що телезірка стала занадто худа: "Може досить худнути? Мені здається вам не йде. Це моя особиста думка, не судіть строго. За їжею ви богиня".

Сама ж Мартиновська розповіла українцям про свій курс по кондитерських виробах, який може пройти будь-хто. "Вчора я провела останній ефір безкоштовного кондитерського курсу. Дякую вам за ці солодкі 3 дні, які ми разом наповнили натхненням і мотивацією. Попереду нас чекає ще 2 неймовірних місяці. Так-так, продажі на основний кондитерський курс офіційно відкриті", - написала Ольга.

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