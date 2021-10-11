Відома телеведуча, суддя шоу "Майстер Шеф" Ольга Мартиновська запросила шанувальників на свій кулінарний курс з кондитерських виробів.

Як повідомляє Politeka.net, відома телеведуча і кулінар Ольга Мартиновська, яка є суддею шоу "Майстер Шеф", часто радує фоловерів яскравими публікаціями в своєму Instagram. Так, цього разу красуня поділилася чарівним кадром, а в підписі до нього розповіла про свій кондитерський курс, на якому хоче поділитися своїми знаннями про приготування кондитерських виробів.

Ольга Мартиновська, Майстер Шеф

На фотографії Ольга відображена на свіжому повітрі, перед камерою вона з'явилася в тонкому літньому платті, крізь яке трохи просвічується білизна. Її волосся зібране в недбалу зачіску, а на обличчі легкий макіяж. хто з шанувальників зазначив, що телезірка стала занадто худа: "Може досить худнути? Мені здається вам не йде. Це моя особиста думка, не судіть строго. За їжею ви богиня".

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Сама ж Мартиновська розповіла українцям про свій курс по кондитерських виробах, який може пройти будь-хто. "Вчора я провела останній ефір безкоштовного кондитерського курсу. Дякую вам за ці солодкі 3 дні, які ми разом наповнили натхненням і мотивацією. Попереду нас чекає ще 2 неймовірних місяці. Так-так, продажі на основний кондитерський курс офіційно відкриті", - написала Ольга.

Нагадаємо, Судді шоу "Майстер Шеф" Ярославський і Мартиновська підігріли чутки про свій роман: "Кращі моменти життя".

Як повідомляла Politeka, Мартиновська розповіла про свій "роман" з суддею "Майстер Шеф" і показала фото: "Завжди перемагає він".

Також Politeka писала, що Суддя "Майстер Шеф" Мартиновська розговорилася про свої досягнення, згадавши молодість: "Я буду пишатися".