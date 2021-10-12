Суддя "Майстер Шеф" з Ектором Хіменес-Браво Володимир Ярославський під час прогулянки осіннім лісом натрапив на змію і розповів про це українцям.

Як пише Politeka.net, 42-річний кулінар є співвласником ресторану"Lucky". Володимира покликали бути суддею популярного шоу" Майстер Шеф " з Ектором Хіменес-Браво. У мережі активно приписують Ярославському роман з Ольгою Мартиновською, третьою суддею популярного кулінарного шоу. Не забуває Володимир і про Instagram, де ділиться найцікавішим з фанатами.

На нових сторіс Ярославський показав, як йому вдалося прогулятися лісом. ВОЛОДИМИР на першому фото показав яскраві кольори листя.

"Ранкові Осінні кольори", - підписав фото Ярославський.

"З часом зрозумів, що обожнюю будь-яку погоду і пору року. Але з сонцем завжди краще", - написав під другим сторіс Володимир і показав фото у Величезного дерева.

На останньому фото Ярославський показав змію, яка ховалася в норі.

"І змію нарешті побачили", - написав Володимир.

Нагадаємо, суддя "Майстер Шеф" Ярославський показав сімейне "полювання" , в якому бере участь з дитинства

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