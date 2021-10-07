Кадри говорять самі за себе

Переможниця, а пізніше і суддя кулінарного шоу "МастерШеф" Ольга Мартиновська, якій приписують роман з колегою Володимиром Ярославським, опинилася в надійних руках чужого чоловіка.

Як повідомляє Politeka.net, у себе в Instagram 32-річна Мартиновська показала, як знімає стрес перед важливою подією. Як відомо, зараз жінка повністю поглинена своєю кар'єрою і роботою, але, судячи з її Instagram, вона завжди знаходить час для спорту і процедур, які тримають її тіло в тонусі.

У сторіс у красуні з'явилося відео з масажного кабінету. Зірка зізналася, що нервує перед запуском свого авторського курсу, тому прийшла на масаж. Мартиновська без сумнівів віддалася в руки професіонала.

«Але Сергій знає, що зі мною робити. Антистрес і здорова спина", - підписала відео зірка "Майстер Шеф".

Відзначимо, що сьогодні Мартиновська є однією з найпопулярніших зірок у сфері кулінарії.

Нагадаємо, що Мартиновська розповіла про свої досягнення і згадала молодість: "буду пишатися".

Як повідомляла Politeka, Мартиновська розповіла про стосунки з Хіменесом-Браво:"нас розсекретили".

Також Politeka писала, що Мартиновська розговорилася про свій "роман" з суддею "Майстер Шеф":"завжди перемагає він".