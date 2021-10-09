Головний суддя шоу "Майстер Шеф", відомий шеф-кухар і ресторатор Ектор Хіменес-Браво після 2 місяців перебування в Канаді, зібрався назад в Україну.

Як передає Politeka.net, Ектор Хіменес-Браво є відомим шеф-кухарем і ресторатором. Він прославився завдяки своїй участі в шоу "МастерШеф". Вже 11 сезонів він є незмінним головним суддею проєкту. Зараз шеф-кухар знаходиться в Канаді, куди поїхав на 2 місяці.

Так, цього разу Ектор Хіменес-Браво опублікував нові кадри на своїй сторінці в Instagram. На відео він показує як збирає валізи. Як відомо, близько 2 місяців тому суддя "Майстер Шеф" покинув Україну і поїхав до себе додому, в Канаду. Там у нього є свій будинок. Тепер він збирається назад в Україну.

"Я їжджу Україна-Канада, Канада-Україна, і я завжди з валізою. Я трохи втомився від цього", - поскаржився Ектор Хіменес-Браво.

Також, він підготував подарунки для своєї улюблениці - Лупіти. Як відомо, це його собака, яка залишилася в Україні.

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