Талантливая шеф-повар и судья популярного кулинарного шоу "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская продолжает показывать поклонникам необычные рецепты традиционных блюд.

Как пишет Politeka.net, в своем Instagram Ольга Мартыновская, которая стала известной после победы в третьем сезоне шоу "Мастер Шеф", показывает поклонникам как по-новому приготовить всем известные салаты. В прошлый раз Мартыновская показала необычную подачу и несколько обновленный рецепт "Селедки под шубой".

А в этот раз решила показать, как приготовить салат "Мимоза".

"Мы, шеф-повара, постоянно в поиске новых адаптаций блюд, к которым уже привыкли миллионы людей. Да-да, сегодня говорим о "Мимозе", - написала Мартыновская и показала этапы приготовления салата по ее авторскому рецепту.

Подача получилась очень элегантной и презентабельной.

Поклонники написали, что думают о "Мимозе" Ольги Мартыновской.

"Рецепт слушала фоном, ибо внимание было приковано к вашему прессу 😍 восхищаюсь вашей физической формой и вдохновляюсь работать над собой 🙌 ", "Шикарно 😍🔥🔥🔥 ", " Олю... это прекрасно! 👏👏👏👏", "Спасибо, вчера приготовила шубу из печеных овощей, спасибо сегодня будет мимоза по вашему рецепту😍😍😍😍😍", "🔥🔥Шедевр👏 гениально, креативно, и вкусно❤️❤️", " Все гениальное просто) Ваууу😍😍😍😍 Оля, вы вдохновительница🙌Я внедрила ваш совет как жарить яйцо глазунью правильно , теперь это мой любимый вид яичницы ! Такие простые блюда под таким ракурсом это что то невероятное 👌👏👏👏 ", "Это прекрасно 😍", - написали в сети.

Ранее Politeka писала, что "Мастер Шеф" и "Україна має талант"не поделили время, которое изменится для зрителей: "ждите, рейтинги упадут".

Напомним, что Хименес-Браво дал "невежественным" участникам "Мастер Шеф урок на украинском:" стыдно!".

A еще Politeka сообщала, что судья" Мастер Шеф "Мартыновская поразилась виду в тонком летнем платье:" может хватит худеть?".