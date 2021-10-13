Талановита шеф-кухар та суддя популярного шоу "Мастер Шеф" Ольга Мартиновська розповіла, як приготувати традиційний салат "Оселедець під шубою" по-новому.

Як пише Politeka.net, кар’єра шеф-кухаря 32-річної Ольги Мартиновської почалася після її перемоги у третьому сезоні популярного шоу "Мастер Шеф". Після перемоги в шоу вона поїхала на стажування в Le Cordon Bleu, де була першою в рейтингу свого випуску. Зараз Мартиновська топовий шеф-кухар у ресторані в Парижі. Нещодавно Оля вирішила повернутися на "Мастер Шеф", однак цього разу в ролі судді.

У своєму Instagram Мартиновська часто ділиться не тільки особистими світлинами та відео, але й показує шанувальникам незвичні способи приготування звичайних страв. Цього разу Оля показала, як приготувати традиційний салат "Оселедець під шубою" так, аби він виглядав витончено та презентабельно.

До того ж, Ольга зазначила, що насправді ця страва має шведське коріння і датується аж 1864 роком. Також Мартиновська розповіла цікаві факти з історії створення салату.

"Радянську пропаганду спростували, а тепер я навчу вас готувати легендарний салат "Шуба" так, аби він виглядав витончено та презентабельно – як з шведського ресторану😉", - написала Ольга.

Шанувальники написала свої враження від рецепту Ольги Мартиновської.

"Оля, вас так приємно слухати, така мова, тембр😍😘😘", "Мої боги!!! Це щедевр 👏👏👏", "Геніально", "Дякую. Дуже люблю цей салат😍", "Будь ласка, побільше такого контенту, прям дуже подобається 🔥🔥🔥", "Звичайно готовимо.. Але без ікри.. 🙂", "Дякую за ідею подачі салату ,один з моїх улюблених салатів дитинства👏", "Боже, сто років не їла шубу. Але Ваш варіант це щось неймовірне. Прямо відчуваю, що зобов'язана повторити!", - написали в мережі.

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