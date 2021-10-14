Шоу "Майстер Шеф" вже 10 років знімається в Україні, і заробило багато фанатів, тому деякі з нетерпінням чекають кожен випуск, але творці проекту раптово засмутили своїм повідомленням.

Творці проекту вирішили "посунути" його в програмній сітці, передає Politeka.net. Про це повідомляється на офіційній сторінці шоу.

"16 жовтня в ефір СТБ вийде відразу два випуски кулінарного проекту «МастерШеф». А вже з 23 жовтня нові епізоди глядачі зможуть побачити за оновленим графіком - щосуботи о 22:00, відразу після випуску легендарного шоу «Україна має талант».

Хто продовжить боротися за перемогу, а хто не впорається з випробуваннями? Стане відомо в ефірі 🔥", - написали автори публікації.

Користувачі Мережі негативно відреагували на таку новину, на їхню думку, обидва проекти не поділили час, і тепер кулінарне шоу йде занадто пізно.

"Занадто пізно! Хто його буде дивитися в цей час???? Нехай таланти показують о 22: 00!!!! ☹ ️ 👎 🏻 ", "Зовсім не зручний час, чекайте рейтинги впадуть, швидше за все дивитися в цей час не буду", "ну кому ця "Україна має талант " потрібна? Показуйте її о 22.00. Люди спати хочуть, і так ледве доглядаєш Майстер шеф! Думаю, мало хто буде чекати до 22.00", - написали користувачі Мережі.

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