Учасники популярного кулінарного проекту "МастерШеф" засмутили українців своїми знаннями, в той час як Ектор Хіменес-Браво зміг відзначитися на їх тлі.
На каналі "МастерШеф" в YouTube з'явилося нове відео, в якому учасники проекту отримали можливість продемонструвати знання класичної української літератури. Так, кулінарам запропонували процитувати вірші, які асоціюються у них з качкою у вишневому соусі.
На цьому етапі у багатьох учасників проекту виникли труднощі: вони не могли згадати відповідні рядки класиків.
Із завданням ідеально впоралася ведуча Оля Мартиновська, яка продекламувала вірш «Тече вода з-під явора».
А ось колумбієць за походженням Ектор Хіменес-Браво вразив, розповівши напам'ять ще один знаменитий вірш Тараса Шевченка «Садок вишневий коло хати».
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У коментарях до відео українці звернули увагу на загальну неосвіченість учасників "МастерШеф".
"На жаль учасники всіх випусків дуже не освічені навіть за шкільною програмою. Буває соромно слухати їхні відповіді і тим більше коли вони взагалі нічого не можуть відповісти. Ось рівень нашої освіти. Соромно!", "А я люблю українську літературу. Зараз слухаю аудіо книги. Є можливість", "Мова наша солов'їна!",- пишуть люди.
Нагадаємо, суддя "Майстер Шеф" Хіменес-Браво повернувся в Україну до своєї улюблениці.
Як повідомляла Politeka, суддя "Майстер Шеф" Ярославський показав сімейне "полювання", в якому бере участь з дитинства.
Також Politeka писала, що суддя "Майстер Шеф" Хіменес-Браво поскаржився на свій стан перед від'їздом в Україну.