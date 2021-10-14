"Взагалі нічого не можуть відповісти"

Учасники популярного кулінарного проекту "МастерШеф" засмутили українців своїми знаннями, в той час як Ектор Хіменес-Браво зміг відзначитися на їх тлі.

На каналі "МастерШеф" в YouTube з'явилося нове відео, в якому учасники проекту отримали можливість продемонструвати знання класичної української літератури. Так, кулінарам запропонували процитувати вірші, які асоціюються у них з качкою у вишневому соусі.

На цьому етапі у багатьох учасників проекту виникли труднощі: вони не могли згадати відповідні рядки класиків.

Із завданням ідеально впоралася ведуча Оля Мартиновська, яка продекламувала вірш «Тече вода з-під явора».

А ось колумбієць за походженням Ектор Хіменес-Браво вразив, розповівши напам'ять ще один знаменитий вірш Тараса Шевченка «Садок вишневий коло хати».

У коментарях до відео українці звернули увагу на загальну неосвіченість учасників "МастерШеф".

"На жаль учасники всіх випусків дуже не освічені навіть за шкільною програмою. Буває соромно слухати їхні відповіді і тим більше коли вони взагалі нічого не можуть відповісти. Ось рівень нашої освіти. Соромно!", "А я люблю українську літературу. Зараз слухаю аудіо книги. Є можливість", "Мова наша солов'їна!",- пишуть люди.

Нагадаємо, суддя "Майстер Шеф" Хіменес-Браво повернувся в Україну до своєї улюблениці.

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