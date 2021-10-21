Популярный шеф-повар, ресторатор, и главный судья шоу "МастерШеф" Эктор Хименес-Браво на кухне показал свою напарницу.

Как передает Politeka.net, Эктор Хименес-Браво является известным шеф-поваром и ресторатором. Он прославился благодаря своему участию в шоу "МастерШеф". Уже 11 сезонов он является неизменным главным судьей проекта.

Так, на этот раз Эктор Хименес-Браво опубликовал новые Сториз на своей странице в Инстаграм. На кадрах он стоит в белом кителе на кухне вместе со съемочной командой. Пока шеф-повар не раскрывает, что идут за съемки. Однако на одном из кадров появляется его мама - Архенис Браво. А на локации стоит новогодняя елка, поэтому можно предположить, что Эктор Хименес-Браво готовит сюрприз для своих поклонников к праздникам.

"Целый день мы с мамой на съемках", — признался шеф-повар.

"Только посмотрите, в кадре 2 человека, но какая большая команда остается за кадром", — прокомментировал Эктор Хименес-Браво.

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