Ресторатор и главный судья в проекте "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво показал свою маму, которая готовилась к съемкам со звездным сыном, порадовав фанатов.

Как пишет Politeka.net, Эктор Хименес-Браво стал популярным отечественным ресторатором колумбийского происхождения. Звезда также снимается в шоу "Мастер Шеф", а еще активно ведет страничку в социальной сети Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

На новых сторис Эктор Хименес-Браво показал, как выглядит мама. В кадре звезда снимал себя на телефон, показав стильную прическу.

"Наш с мамой день начался очень рано", - написал Эктор.

"Теперь моя мама знает, как проходит мой каждый день", - подписал кадры с мамой Хименес-Браво.

Как оказалось у Эктора и его мамы совместная съемка. Поэтому Хименес-Браво с мамой посетил салон, где ее подготовили к работе в кадре.

"Мама к съемке готова", - написал ресторатор в последнем сторис.

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