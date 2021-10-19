Ресторатор и главный судья в проекте "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво показал свою маму, которая готовилась к съемкам со звездным сыном, порадовав фанатов.
Как пишет Politeka.net, Эктор Хименес-Браво стал популярным отечественным ресторатором колумбийского происхождения. Звезда также снимается в шоу "Мастер Шеф", а еще активно ведет страничку в социальной сети Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.
На новых сторис Эктор Хименес-Браво показал, как выглядит мама. В кадре звезда снимал себя на телефон, показав стильную прическу.
"Наш с мамой день начался очень рано", - написал Эктор.
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"Теперь моя мама знает, как проходит мой каждый день", - подписал кадры с мамой Хименес-Браво.
Как оказалось у Эктора и его мамы совместная съемка. Поэтому Хименес-Браво с мамой посетил салон, где ее подготовили к работе в кадре.
"Мама к съемке готова", - написал ресторатор в последнем сторис.
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