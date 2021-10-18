Известный ресторатор, шоумен и судья программы «Мастер Шеф» Эктор Хименес-Браво показал, как встречал свою маму, которую не видел до этого почти год.

Как пишет Politeka.net, шеф-повар поделился новым постом в своем Инстаграм. Он рассказал, что к нему в гости из Колумбии прилетела его мама. В новом видео Эктор показал, как едет встречать ее в аэропорт на машине.

На кадрах можно увидеть, как шоумен с букетом цветов радостно бросается обнимать пожилую женщину. Стоит отметить, что мама Эктора была в инвалидной коляске. Женщина выглядела счастливой и явно была рада встрече с сыном.

«Я не видел мама почти год и вот она рядом. Нет слов, чтобы описать мой счастье!», - подписал кадры Хименес-Браво.

Его поклонники не могли не порадоваться за шеф-повара.

«Очень теплое видео, плачу», «Как трогательно, слезы на глазах. Мама-это лучшее, что у нас есть!», «Маме здоровья», «Как мило крепкого здоровья вашей маме», «Ура, это так круто когда родные вместе», - пишут люди.

Напомним, Хименес-Браво показал женщину в своем доме и сообщил о важнейшем событии.

Как сообщала Politeka, Хименес-Браво из "Мастер Шеф" устроил необычную вечеринку.

Также Politeka писала, что Хименес-Браво из "Мастер Шеф" признался, кто из девушек ему нравится.