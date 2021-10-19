Известный ресторатор, шоумен и судья программы "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво, который не так давно провел рабочий отпуск в Канаде, рассказал о трогательном и важном событии в своей жизни.

Долгое время Эктор не рассказывал деталей жизни и не говорил о семье, предпочитая сохранять некую дистанцию. Но в последнее время мужчина стал более откровенен с публикой и начал приоткрывать завесы тайны.

В этот раз он взбудоражил снимками из аэропорта, куда отправился специально для самой важной и трогательной встречи. Как оказалось, впервые за восемь лет мама Эктора решила прилететь в Украину, чтобы увидеть, как живет ее сын.

Несмотря на все сложности, женщина выдержала 20 часов поездки из Колумбии.

«Мама не была в Украине восемь лет. В субботы я встречал ее из аэропорта и хочу поделиться этим радостным событием. Это было очень волнительно. В этот момент я почувствовал себя самым счастливым во Вселенной. У Меня не было слов, чтобы выразить эмоции» - высказался Эктор.

Ранее мы писали, что ресторатор впервые за долгое время решил приехать к себе домой в Канаду. Практически каждый день ресторатор в своем Инстаграм показывает, как проводит время с друзьями и самыми родными людьми.

В новом сторис Эктор похвастался времяпрепровождением с женщиной и рассказал о важном событии в своей жизни. Как оказалось, в гости к Хименесу-Браво приехала его мама.

Напомним, Хименес-Браво из "Мастер Шеф" устроил необычную вечеринку

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