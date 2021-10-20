Ресторатор и главный судья в проекте «Мастер Шеф» Эктор Хименес-Браво поделился воспоминаниями из детства, рассказав о мудрости и заботе своей мамы.

Как пишет Politeka.net, шоумен поделился новым постом в своем Инстаграм. На днях Эктор сообщил радостную новость: его мама прилетела в Украину из Колумбии, чтобы навестить его.

В новой публикации Хименес-Браво решил рассказать о главной женщине в своей жизни подробнее, поделившись воспоминаниями из детства.

Так, по словам Эктора, его мама как-то вычитала в журнале, что волосы полезно смазывать лимонным соком для защиты от солнца. Женщина решила позаботиться о сыне, и стала применять совет на практике в сорокаградусную жару.

«+40 градусов на экватор! А мама мажет мне волосы лимонный сок, он течет в глаза, я плачу. Спасибо, мама, за твою заботу!», - вспоминает Хименес-Браво.

Шеф-повар также рассказал о необычайно вкусном тыквенном пироге с гуавой и сыром, который делала его мама.

«Но я терпеть не мог тыкву, и мама готовила так, что я даже не знал, что она там есть! Мама меня обманом заставляла есть тыкву», - рассказал Эктор.

Он также вспомнил, что когда они со старшим братом ругались, их мама никогда не разбиралась, кто виноват, а наказывала всегда обоих.

«Да, она была строга, но это все было с любовью. Многие черты характер у меня есть благодаря маме, и мой успех тоже благодаря ей», - подчеркнул шоумен.

Он также поделился милым совместным фото с мамой.

Напомним, Хименес-Браво из "Мастер Шеф" показал, как его мама преобразилась после салона красоты.

Как сообщала Politeka, Хименес-Браво не сдержал слез от встречи с самой любимой женщиной после разлуки.

Также Politeka писала, что Хименес-Браво показал маму в инвалидной коляске, с которой не виделся год.