Известный ресторатор, шоумен и судья программы "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво не так давно вернулся в Киев из Канады и будоражит поклонниц новыми кадрами из своего дома.
Ресторатор с 2011 года ведет шоу "Мастер Шеф", которое принесло ему огромную популярность в Украине, сообщает Politeka.net. Сейчас за жизнью Эктора Хименеса-Браво следит один миллион поклонников в Инстаграм.
Нередко шоумен показывает самые смелые кадры. В частности, в этот раз он опубликовал видео, на котором показал, как начинает свой день (Чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы)
На кадрах ресторатор засветил мятую постель и показал цветы в вазе, чем взволновал фанаток.
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"Доброе утро, Украина 🇺🇦❤️", - написал Эктор.
За пять часов публикация собрала почти 2000 просмотров и много комментариев.
"Сладкие войска😂", "Желаю вам следующее утро, начать с улыбки и поцелуя любимой женщины🙏❤️Доброе вам утро 😜", "Ну вы прям бьюти блогер...", - написали пользователи Сети.
Отметим, официально сердце Эктора Хименеса-Браво свободно. По словам ресторатора, он давно расстался с девушкой-украикой.
В женщинах его привлекает амбициозность, увлеченность своим делом.
Напомним, известная украинская певица сделала судье "Мастер Шеф" предложение
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