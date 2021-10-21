Ресторатор умеет привлекать к себе внимание

Известный ресторатор, шоумен и судья программы "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво не так давно вернулся в Киев из Канады и будоражит поклонниц новыми кадрами из своего дома.

Ресторатор с 2011 года ведет шоу "Мастер Шеф", которое принесло ему огромную популярность в Украине, сообщает Politeka.net. Сейчас за жизнью Эктора Хименеса-Браво следит один миллион поклонников в Инстаграм.

Нередко шоумен показывает самые смелые кадры. В частности, в этот раз он опубликовал видео, на котором показал, как начинает свой день (Чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы)

На кадрах ресторатор засветил мятую постель и показал цветы в вазе, чем взволновал фанаток.

"Доброе утро, Украина 🇺🇦❤️", - написал Эктор.

За пять часов публикация собрала почти 2000 просмотров и много комментариев.

"Сладкие войска😂", "Желаю вам следующее утро, начать с улыбки и поцелуя любимой женщины🙏❤️Доброе вам утро 😜", "Ну вы прям бьюти блогер...", - написали пользователи Сети.

Отметим, официально сердце Эктора Хименеса-Браво свободно. По словам ресторатора, он давно расстался с девушкой-украикой.

В женщинах его привлекает амбициозность, увлеченность своим делом.

Напомним, известная украинская певица сделала судье "Мастер Шеф" предложение

А еще Politeka писала, что Хименес-Браво, Мартыновская и Ярославский вконец раскапризничались на «Мастер Шеф»

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