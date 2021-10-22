Известный ресторатор, шоумен и судья программы "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво недавно вернулся в Киев из Канады, но внезапно сообщил о новом путешествии.
Популярный ресторатор недавно побывал дома в Канаде, куда до этого не летал несколько лет, сообщает Politeka.net.
Примерно 10 дней назад ресторатор вернулся в Украину, однако в новых сторис он рассказал, что отправляется в новое путешествие, но пока держит интригу о месте.
"Сегодня взял себе билет в место, где точно смогу отдохнуть", - написал ресторатор.
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Эктор опубликовал кадры со своей любимицей, с которой живет - собачкой Лупитой.
"Лупита аж со стула упала, когда узнала, что я собрался уехать", - написал шоумен.
На видео собачка стоит на двух лапках, а позже внезапно соскальзывает и падает на пол.
Отметим, Хименес-Браво недавно рассказал, что к нему в Киев приехала его мама, однако на отдых он полетел без нее.
Позже судья "Мастер Шеф" рассказал, что прилетел в жаркую страну, и сделал пересадку на гидросамолете.
"Это не самый комфортный способ добраться до острова, но самый быстрый", - написал Эктор Хименес-Браво, сняв видео из самолета, где позже провели инструктаж.
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