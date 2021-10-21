Известный ресторатор, шоумен и судья программы "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво рассказал о своих свиданиях, и признался, что его больше всего огорчает в поведении девушек.

Подробностями он поделился на своей странице в Инстаграм, передает Politeka.net.

Хименес-Браво признался, что идеальным свиданием он считает, когда в 19 лет повел в ресторан девушку Сандру, которая нравилась ему еще в 14-15 лет. Эктор очень переживал, что она откажет, но девушка согласилась.

Свидание он тщательно спланировал, стараясь сделать все максимально романтичным. Девушку Эктор повел в ресторан с итальянской кухней.

«Там был полусвет, очень уютно и приглушенно, я поставил свечи, зажег их, придумал сервировка, все меню и особенный десерт. Она был очень удивлена, что у меня был деньги на это все, не все парни в 19 лет в Букараманга могли себе позволить это», - похвастался он.

«Она пришла, я ухаживал за столом, мы много говорили, это было так как-то волшебно или я просто тогда влюбился по уши. Я помню, как держал ее за руки и смотрел в глаза и это тоже был по-другому, не так, как в 14 лет.. По-взрослому, но и по-детски одновременно, не могу объяснить, но это был хорошо», - поделился ресторатор.

Однако сейчас, по мнению Эктора, девушки слишком много внимания уделяют телефону, а не собеседнику.

«На свидании нужно забыть про телефон и узнавать человек рядом. Хуже всего, когда пытаешься говорить, шутить, спрашивать, а человек фокусируется на том, что на экран телефон. А если этот человек может быть твой партнер на всю жизнь, а из-за телефон ты терять эту возможность? Нет слов...», - написал судья «Мастер-Шеф».

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