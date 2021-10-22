Известный ресторатор, шоумен и судья кулинарного шоу "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво неожиданно намекнул на участие в еще одном популярном телевизионном проекте.

Как сообщает Politeka.net, в Инстаграм Эктор опубликовал фото с розой и заговорил про участие в «Холостяке».

Эктор Хименес-Браво

«Я бы мог стать новым холостяком? Знаю, что вы давно об этом думаете... Мне нравится на проекте, что девушки показывают себя сразу во многих ситуациях, что вы узнаете друг друга в ускоренном режиме. Можно увидеть, как девушка общается, как реагирует на подарки, как любит отдыхать, какая она настоящая!», - отметил ресторатор, добавив, что с его медийностью редко получается встречать по-настоящему искренних людей.

В комментариях Эктору оставили массу отзывов и критики. Поклонницы обратили внимание на то, что недавно Хименес-Браво говорил о том, что у него появилась девушка.

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«Уже нет, у Вас же девушка есть)», «Представляю, как приятно читать этот пост вашей девушке», «О, Эктор, вы и только вы! Я уверена, что Холостяк с вашим участием побьет все рекорды телепросмотров!», «Нет, лучше готовьте», - пишут люди.

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