Известный ресторатор, шоумен и судья кулинарного шоу "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво неожиданно намекнул на участие в еще одном популярном телевизионном проекте.
Как сообщает Politeka.net, в Инстаграм Эктор опубликовал фото с розой и заговорил про участие в «Холостяке».
«Я бы мог стать новым холостяком? Знаю, что вы давно об этом думаете... Мне нравится на проекте, что девушки показывают себя сразу во многих ситуациях, что вы узнаете друг друга в ускоренном режиме. Можно увидеть, как девушка общается, как реагирует на подарки, как любит отдыхать, какая она настоящая!», - отметил ресторатор, добавив, что с его медийностью редко получается встречать по-настоящему искренних людей.
В комментариях Эктору оставили массу отзывов и критики. Поклонницы обратили внимание на то, что недавно Хименес-Браво говорил о том, что у него появилась девушка.
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«Уже нет, у Вас же девушка есть)», «Представляю, как приятно читать этот пост вашей девушке», «О, Эктор, вы и только вы! Я уверена, что Холостяк с вашим участием побьет все рекорды телепросмотров!», «Нет, лучше готовьте», - пишут люди.
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