Ресторатор вміє привертати до себе увагу

Відомий ресторатор, шоумен і суддя програми "Майстер Шеф" Ектор Хіменес-Браво не так давно повернувся до Києва з Канади і розбурхує прихильниць новими кадрами зі свого будинку.

Ресторатор з 2011 року веде шоу "Майстер Шеф", яке принесло йому величезну популярність в Україні, повідомляє Politeka.net. Зараз за життям Ектора Хіменеса-Браво стежить один мільйон шанувальників в Instagram.

Нерідко шоумен показує найсміливіші кадри. Зокрема, цього разу він опублікував відео, на якому показав, як починає свій день (Щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки)

На кадрах ресторатор засвітив м'яту постіль і показав квіти у вазі, чим схвилював фанаток.

"Доброго ранку, Україно❤️", - написав Ектор.

За п'ять годин публікація зібрала майже 2000 переглядів і багато коментарів.

"Солодкі війська😂", " бажаю вам наступний ранок, почати з посмішки і поцілунку коханої жінки🙏❤️Доброго Вам ранку 😜", " Ну ви прям б'юті блогер...",- написали користувачі Мережі.

Зазначимо, офіційно серце Ектора Хіменеса-Браво вільне. За словами ресторатора, він давно розлучився з дівчиною-українокою.

У жінках його приваблює амбітність, захопленість своєю справою.

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