Відомий ресторатор, шоумен і суддя програми "Майстер Шеф" Ектор Хіменес-Браво розповів про свої побачення, і зізнався, що його найбільше засмучує в поведінці дівчат.

Подробицями він поділився на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka.net.

Хіменес-Браво зізнався, що ідеальним побаченням він вважає, коли в 19 років повів у ресторан дівчину Сандру, яка подобалася йому ще в 14-15 років. Ектор дуже переживав, що вона відмовить, але дівчина погодилася.

Побачення він ретельно спланував, намагаючись зробити все максимально романтичним. Дівчину Ектор повів у ресторан з італійською кухнею.

"Там був напівсвітло, дуже затишно і приглушено, я поставив свічки, запалив їх, придумав сервіровка, все меню і особливий десерт. Вона був дуже здивована, що у мене був гроші на це все, не всі хлопці в 19 років в Букараманга могли собі дозволити це", - похвалився він.

"Вона прийшла, я доглядав за столом, ми багато говорили, Це було так якось чарівно або я просто тоді закохався по вуха. Я пам'ятаю, як тримав її за руки і дивився в очі і це теж був по-іншому, не так, як в 14 років.. По-дорослому, але і по-дитячому одночасно, не можу пояснити, але це був добре", - поділився ресторатор.

Однак зараз, на думку Ектора, дівчата занадто багато уваги приділяють телефону, а не співрозмовнику.

«На побаченні потрібно забути про телефон і дізнаватися людина поруч. Найгірше, коли намагаєшся говорити, жартувати, питати, а людина фокусується на тому, що на екран телефон. А якщо ця людина може бути твій партнер на все життя, а через телефон ти втрачати цю можливість? Немає слів...",- написав суддя "Майстер-Шеф".

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