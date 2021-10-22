Відомий ресторатор, шоумен і суддя програми "Майстер Шеф" Ектор Хіменес-Браво нещодавно повернувся до Києва з Канади, але раптово повідомив про нову подорож.

Популярний ресторатор нещодавно побував вдома в Канаді, куди до цього не літав кілька років, повідомляє Politeka.net.

Приблизно 10 днів тому ресторатор повернувся в Україну, проте в нових сторіс він розповів, що відправляється в нову подорож, але поки тримає інтригу про місце.

"Сьогодні взяв собі квиток в місце, де точно зможу відпочити", - написав ресторатор.

Ектор опублікував кадри зі своєю улюбленицею, з якою живе - собачкою Лупітою.

"Лупіта аж зі стільця впала, коли дізналася, що я зібрався виїхати", - написав шоумен.

На відео собачка стоїть на двох лапках, а пізніше раптово зісковзує і падає на підлогу.

Зазначимо, Хіменес-Браво нещодавно розповів, що до нього в Київ приїхала його мама, проте на відпочинок він полетів без неї.

Пізніше суддя "Майстер Шеф" розповів, що прилетів у спекотну країну, і зробив пересадку на гідролітаку.

"Це не найкомфортніший спосіб дістатися до острова, але найшвидший", - написав Ектор Хіменес-Браво, знявши відео з літака, де пізніше провели інструктаж.

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