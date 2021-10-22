Шеф-повар и судья "Мастер Шеф" с Эктором-Хименес Браво Ольга Мартыновская показала себя на фото 10-летней давности, поделившись с украинцами.

Как пишет Politeka.net, телезвезда и шеф-повар ресторана в Париже, которая стала судьей шоу "Мастер Шеф" с Єктором Хименес-Браво, Ольга Мартыновская не только блистает на ТВ, но и ведет активно страничку в Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

На новых сторис Ольга показала свою фотографию, которая висела на на стене. Там была запечатлена Мартыновская, но 10 лет назад.

"Сама себя ледь узнала, я очень изменилась за 10 лет?", - спросила Ольга у фанатов, предложив два варианта ответа.

Большинство фолловеров проголосовали, что нет.

"Боже, кто это такой молоденький висит? Брови, главное, брови, посмотрите какие. Боже, такая молоденькая...", - сказала Ольга в видео, показывая фото.

Напомним, судья "Мастер Шеф" Мартыновская впервые показала вторых родителей, которым заменила дочь

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