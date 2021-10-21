Судья кулинарного шоу "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская поделилась в сети яркими снимками из Парижа и призналась, что снова влюбилась.

Как сообщает Politeka.net, популярная телезвезда и кулинар Ольга Мартыновская, которая является судьей шоу "Мастер Шеф", поделилась в Instagram кадрами из Парижа. По словам красотки, она снова влюбилась в этот романтичный город.

В сторис Ольга выложила фото и видео своих приключений во французской столице. Так, на одном из кадров ее можно увидеть за столиком в уютном кафе, а на другом она позирует на фоне величественной Эйфелевой башни. Также, судя по видео, телезвезда посетила книжную лавку, в которой едва удерживалась, чтобы не скупить все. "Держите меня", - подписала сторис Мартыновская.

Отметим, что ранее Ольга публиковала в сети пикантный кадр в купальнике, на котором показала, как загорает на одном из французских пляжей. При этом в подписи к фото кулинар рассказала, что не смогла найти поблизости хорошее заведение, чтобы поесть.

Напомним, "Мастер Шеф" Мартыновская в красном купальнике распласталась под французским солнцем: "Масло в круассане".

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