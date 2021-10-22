Известная телезвезда и судья шоу "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская показала своих французских родителей и их роскошный огород.
Как сообщает Politeka.net, популярная украинская телезвезда, шеф-повар и судья кулинарного шоу "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская, которая сейчас путешествует по Франции, показала своих вторых родителей. В своих Instagram-сторис звезда поделилась кадрами с визита к своим вторым родителям.
Оказалось, что много лет назад, когда Оля приезжала во Францию на учебу и стажировку, Жан-Роберт его жена Мишель приютили ее, называя своей дочкой, так как своих детей у них не было.
"10 лет назад мы стали семьей с Жан-Робертом и Мишель. Они хотели по-настоящему меня удочерить, чтобы помочь с документами, но я не искала легких путей", - рассказала Мартыновская.
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Она показала дом, сад и город своих французских вторых родителей. Оказалось, эта парочка отлично справляется, они выращивают много овощей на своем участке, и Оля помогает им с этим хозяйством.
Напомним, Влюбленная судья "Мастер Шеф" Мартыновская поделилась чувствами и романтичными фото: "Держите меня".
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