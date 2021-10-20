Судья кулинарного шоу "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская похвасталась кадром из солнечного Парижа, куда отправилась на отдых.

Как сообщает Politeka.net, популярная телезвезда и повар Ольга Мартыновская, которая является судьей шоу "Мастер Шеф", порадовала фанатов ярким кадром из солнечного Парижа, куда отправилась на отдых.

На снимке Оля запечатлена сидя за столиком в людном кафе, она повернула голову в сторону и любуется видами вокруг. Перед камерой красотка появилась в темной кофте оверсайз, под которой видно белую блузку с воротником. Ее волосы собраны в высокий небрежный пучок, а на лице легкий макияж и милая улыбка.

В подписи к фотографии Мартыновская написала: "Утром получила кучу поздравлений от вас и не сразу поняла, в чем дело. Сегодня Международный день повара, знали? И я счастлива, что выбрала именно эту профессию. Как это – быть поваром? Креативно. Особенно. Вдохновенно. Незабываемо. Уверена, что маленькая Оля, которая впервые приехала во Францию с большими мечтами и надеждами, сейчас мной гордится".

Напомним, Судья "Мастер Шеф" Мартыновская отдалась в руки чужому мужчине: "Сергей знает, что со мной делать".

Как сообщала Politeka, Судья "Мастер Шеф" Мартыновская в белом платье поделилась своим огромным счастьем: "Мои поздравления".

Также Politeka писала, что Судья "Мастер Шеф" Мартыновская в юбке показала увеличившийся животик: "Мы все еще в Грузии".