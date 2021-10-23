Судья шоу "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво рассказал о бедности, в которой вырастал в Колумбии, и как голодал в юности.

Как сообщает Politeka.net, известный шеф-повар и судья шоу "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво показал в соцсети милые фото, а в подписи к ним рассказал не очень радушную историю о своем прошлом. Оказалось, что будущий ресторатор вырос в бедной семье и ему даже приходилось голодать.

"Существенная разница между тогда и сегодня – мне не нужно думать за то, что я буду завтра есть. С 16 до 20 лет я часто голодал, очень много работал и мало зарабатывал. Бывало приходилось делать выбор между оплатить свое койко-место или поесть сегодня. И выбирал первое, нужно было где-то жить, ведь я ушел из дома", - поделился Эктор.

Также он рассказал, что сейчас многое может себе позволить, однако все это достигалось большим трудом и усилиями.

"Конечно, я могу позволить себе очень многое, зайти в магазин Dolce&Gabbana и купить любую вещь. Хотя она скорее всего мне не нужна, но само ощущение того, что в 16 я голодал, а сейчас имею выбор — того стоит. Сегодня моя валюта – впечатления. Эмоция близкому, путешествие, дом, машина, концерт. И все это для меня свобода, что дают деньги, которые я упорно зарабатываю. Так что, никаких из грязи в князи. Мой путь – трудоголизм и он окупил себя", - подытожил шеф.

Напомним, Хименес-Браво из "Мастер Шеф" намекнул на участие в "Холостяке" и нарвался на критику: "Лучше готовьте…".

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