Новый сезон кулинарного шоу «Мастер Шеф», который очень ждали поклонники проекта, преподнес неприятный сюрприз

Как пишет Politeka.net, украинцы даже стали массово обращаться к продюсерам проекта. Комментариями подобного содержания просто засыпали страницу шоу в Инстаграм.

Дело в том, что в связи с выходом на экраны шоу «Україна має талант» программу «мастер Шеф» перенесли на более позднее время. Теперь многие любители пишут, что шоу невозможно смотреть.

«Верните прежнее время 😢 вообще не удобно смотреть в 22:00», «Верните мастер шеф в 19:00», «Пожалуйста 🙏!пусть мастершев будет в 19:00 а не в 22:00 это же вообще не удобно», «Верните, пожалуйста, эфир в 19.00, больше смотреть так поздно не буду», «Кто то в такое время смотрит ещё? никто!!! есть люди которые работают в субботу и спать ложатся не в два ночи!!», - пишут в Сети.

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