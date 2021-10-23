Известная шеф-повар и судья шоу "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская поделилась улучшенным рецептом макарон по-флотски.

Ольга Мартыновская является известным шеф-поваром и судьей программы "МастерШеф" на телеканале "СТБ". Она прославилась благодаря своей победе на этом проекте в 3 сезоне. Сейчас Ольга является совладелицей ресторана "Les Foodies" в Париже. Об этом сообщает Politeka.net.

Так, на этот раз Ольга Мартыновская поделилась новым видео на своей странице в Инстаграм. На кадрах она показывает улучшенный рецепт блюда "Макароны по-флотски" и раскрывает его рецепт (чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца страницы).

"Могли бы вы представить свое детство без таких вкусных макарон по-флотски? Вот и я нет. Да и зачем? 🤫

Продолжаем опровергать советскую пропаганду и готовим это блюдо в необычной интерпретации. Готовы?

Ингредиенты: • 2 большие (а лучше огромные) «ракушки» - это макаронные изделия • 200 г фарша из индейки • 200 г лука-порея • 20 г сливочного масла • 100 г Моцареллы • немного зеленого лука процесс:

1. Отварите пасту в подсоленной воде до состояния «аль денте».

2. Лук-порей нарежьте методом жюльен (кстати, сейчас овладеваем его в Академии🤓) и потушите со сливочным маслом до готовности.

3. Добавьте мясо индейки, посолите, поперчите и томите в течение 5 минут. 4. Наполните ракушку мясом с луком, щедро положите Моцареллу и отправьте в духовку на 10 минут при температуре 180 ° С. Режим - «верхний жар» или «гриль».

Вы увидите, сколько бульона образовалось во время приготовления блюда в духовом шкафу - и весь он в ракушке. Напоследок совет от шефа: не жалейте лука - она ​​так же важна в этом блюде, как и мясо. Вуаля! Подавайте к столу и наслаждайтесь необычной интерпретацией любимой с детства страви✨

Кстати, поделитесь, когда в последний раз готовили макароны по-флотски?", - спросила Ольга Мартыновская.

Поклонники оставили множество комментариев под видео: "Браво!", "Оля, это так необычно, вкусно и красиво, что попробую повторить.... Спасибо!!", "Класс, очень хорошо выглядит и вкусно".

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